Цього року румунське громадянство отримають 30 тис. молдован

Брюссель. 30 квітня. УНІАН. Румунський прем’єр Еміль БОК вважає, що цього року румунське громадянство отримують не більше 30 тис. громадян Молдови.

Про це він заявив в інтерв’ю виданню “EUobserver”.

“Минулого року, наприклад, близько 10 тис. осіб отримали румунське громадянство. Можливо, зараз ця кількість подвоїться чи потроїться, але у будь-якому випадку не досягне мільйонів”, - сказав прем’єр-міністр Румунії.

Він також відкинув обвинувачення в тому, що спрощена процедура отримання румунського громадянства є частиною зовнішньої політики Румунії.

“Це індивідуальна політика надання румунського громадянства, але не кожному. Під неї підпадають люди, які мали румунське громадянство в минулому, але втратили його не через свою вину”, - зазначив Е.БОК.

За його словами, спрощене надання румунського громадянства можливе для осіб, що мали румунське громадянство до 1940 року, до анексії Молдови Радянським Союзом. Це право розповсюджується також на нащадків цих людей.

Як повідомляв УНІАН, після парламентських виборів 5 квітня в Молдові та акцій протесту маніфестантів, не згодних з результатами виборів, Президент Молдови Володимир ВОРОНІН обвинуватив Румунію у підтримці спроби державного заколоту в країні. В ЄС останнім часом виникли побоювання щодо повідомлень про можливість надання Румунією свого громадянства близько мільйону жителів Молдови – чверті населення країни.