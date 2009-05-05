ЄК висловлює жаль забороною Росією імпорту свинини з Іспанії

Брюссель. 5 травня. УНІАН. Єврокомісія вважає невиправданою заборону Росії на імпорт свинини з Іспанії та Канади через свинячий грип.

Як повідомляє сьогодні AFP, про це заявив представник Єврокомісії Гелльнер ЛУТЦ.

«Єврокомісія висловлює жаль, що російські компетентні органи влади запровадили невиправдані заходи, які суперечать міжнародно визнаній поведінці», - сказав він.

За його словами, Комісія проводить переговори з Росією щодо можливості перегляду схваленого рішення.

Росія заборонила імпорт свинини з Іспанії та частини Канади 4 травня через спалахи свинячого грипу в цих країнах.

Як повідомляв УНІАН, раніше Всесвітня організація охорони здоров’я заявляла, що не має підстав вважати, що зараження свинячим грипом може відбуватися через споживання свинини.