Тимошенко може поїхати на самміт ”Східного партнерства”
12:51, 05 травня 2009Новини ЄС
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МЗС опрацьовує питання
Київ. 5 травня. УНІАН. Опрацьовується питання щодо можливої участі прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у саміті «Східного партнерства» 7 травня у Празі.
Про це повідомив на брифінгу відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, директор Департаменту Європейського Союзу Міністерства закордонних справ України Павло КЛІМКІН.
«На сьогодні отримано запрошення для прем’єр-міністра України і опрацьовується можливість участі прем’єр-міністра України у саміті «Східного партнерства», - сказав він.
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