Тимошенко може поїхати на самміт ”Східного партнерства”

Київ. 5 травня. УНІАН. Опрацьовується питання щодо можливої участі прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у саміті «Східного партнерства» 7 травня у Празі.

Про це повідомив на брифінгу відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, директор Департаменту Європейського Союзу Міністерства закордонних справ України Павло КЛІМКІН.

«На сьогодні отримано запрошення для прем’єр-міністра України і опрацьовується можливість участі прем’єр-міністра України у саміті «Східного партнерства», - сказав він.