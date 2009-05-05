У Мадриді відбудеться засідання Комітету міністрів РЄ

Київ. 5 травня. УНІАН. 11-12 травня у Мадриді відбудеться 119-те міністерське засідання Комітету міністрів Ради Європи на рівні міністрів закордонних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це овідомив на брифінгу речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.

За його словами, це засідання буде присвячене 60-річчю діяльності Ради Європи.

«119-те засідання Ради Європи є ювілейним, на ньому буде підведено підсумки діяльності Ради Європи за 60 років», - сказав В.КИРИЛИЧ.

Він повідомив, що у ході засідання буде розглянуто питання щодо виборів генерального секретаря Ради Європи, а також буде передано головування у Раді Європи від Іспанії до Словенії. Делегацію України на цьому засіданні очолить т. в. о. міністра закордонних справ Володимир ХАНДОГІЙ.