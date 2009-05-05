Качинський не поїде на самміт ”Східного партнерства”
Аби не конфліктувати з Туском
Варшава. 5 травня. УНІАН. Президент Польщі Лєх КАЧИНСЬКИЙ вирішив відмовитись від участі в засіданні Ради Європейського Союзу 7 травня у Празі, на якому має бути урочисто оголошено початок нової політики ЄС «Східне партнерство».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі польського Президента.
«Для того, аби уникнути конфлікту з урядовою стороною, Президент Лєх КАЧИНСЬКИЙ вирішив залишити прем’єр-міністру Дональду ТУСКУ право представляти Польщу на засіданні Ради Євросоюзу у Празі», - йдеться у повідомленні прес-служби.
Згідно з повідомленням, міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ поінформував польського Президента, що «Східне партнерство» є “урядовою ініціативою”.
Прес-служба також відзначила, що на думку Л.КАЧИНСЬКОГО, реалізація цієї ініціативи може сприяти посиленню енергетичної безпеки Польщі.
За даними польських ЗМІ, Л.КАЧИНСЬКИЙ планував взяти участь в інавгурації «Східного партнерства» та провести окрему прес-конференцію на тему проекту Євразійського нафтотранспортного коридору.
ЄАНТК планується створити на базі збудованого нафтопроводу «Одеса-Броди» для поставок каспійської нафти до Європи, проти чого виступає Росія.
Деякі експерти застерігали, що проведення такої конференції в день інавгурації «Східного партнерства» може не сподобатися Росії, яка із застереженням ставиться до нової ініціативи Євросоюзу, закликаючи європейських політиків не входити в сферу їх інтересів.
Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ РФ Сергій ЛАВРОВ минулого тижня обговорював з європейськими дипломатами ініціативу «Східне партнерство», яка передбачає активізацію співробітництва з 6 країнами колишнього СРСР.
Після проведених зустрічей С.ЛАВРОВ 28 квітня заявив, що «занепокоєний деякими коментарями» стосовно цієї ініціативи, але не уточнив, про які саме коментарі йдеться.