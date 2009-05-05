Київ. 5 травня. УНІАН. 8 - 10 травня у Києві пройде Чемпіонат Європи з мотокросу в класі до 500 куб. см.

Про це йдеться у розпорядженні Київської міської держадміністрації, текст якого оприлюднено на офіційному веб-порталі столичної влади.

Змагання проводитимуться на мототрасі “Пирогів” (вул. Червонопрапорна, 188).

Відповідальність за проведення заходу взяла на себе Федерація мотоциклетного спорту України.

Головному управлінню по фізичній культурі та спорту КМДА доручено сприяти своєчасному вирішенню організаційних питань проведення чемпіонату.