Київ святкуватиме День Європи 16 травня

Київ. 5 травня. УНІАН. Цього року в Києві День Європи буде відзначатися 16 травня.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі Київської міської держадміністрації з посиланням на інформацію заступника голови КМДА Сергія РУДИКА, який є відповідальним за підготовку свята.

За даними С.РУДИКА, основні заходи будуть відбуватися з 14.00 до 17.00 на вулиці Хрещатик від Бессарабської площі до вул. Прорізної, де встановлять «Європейське містечко». Зокрема, в ньому діятимуть павільйони, де будуть представлені всі країни-учасниці ЄС, міжнародні організації та облаштовано окрему територію для «Куточка національних кухонь». Також всі бажаючі зможуть відвідати павільйон мовних курсів та взяти участь у публічних дебатах.

Офіційна церемонія відкриття Дня Європи в Україні відбудеться з 14.00 до 14.30 на сцені на Майдані Незалежності. Там же з 16.00 до 21.00 відбудеться святковий концерт. Особливістю цього концерту стане те, що в ньому братимуть участь не тільки професійні колективи, а й самодіяльні ансамблі національно-культурних громад столиці, що представляють різні країни-учасниці ЄС.

Як зазначають в КМДА, в усіх школах Києва вже розпочався конкурс дитячого малюнку «Якою я бачу Європу», в рамках якого учні мають змогу виразити своє ставлення до європейських цінностей та змалювати місце України в об’єднаній Європі. Переможці конкурсу не тільки отримають Подяки та Почесні грамоти від міської влади, а й з екскурсією відвідають дипломатичні представництва провідних європейських країн.

Як повідомляв УНІАН, торік святкування Дня Європи в Києві відбувалось 11 травня. Відзначили свято тоді, зокрема, запуском 5 тисяч повітряних кульок.