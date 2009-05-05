У Брюсселі відбудеться засідання Комітету Україна-НАТО

Київ. 5 травня. УНІАН. 6 травня у Брюсселі на засіданні Військового комітету Україна – НАТО обговорюватимуться процеси трансформації Збройних сил України.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міноборони, завтра у штаб-квартирі Альянсу у Брюсселі відбудуться засідання Військового комітету Україна – НАТО на рівні начальників генеральних штабів та Військового комітету НАТО з країнами-контрибуторами операції Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані.

Для участі у цих заходах до Брюсселя відбуває українська військова делегація на чолі з начальником Генерального штабу – головнокомандувачем Збройних сил України генералом армії України Сергієм КИРИЧЕНКОМ.

Засідання Військового комітету Україна – НАТО буде присвячено обговоренню трансформаційних процесів у Збройних силах України у рамках виконання Державної програми розвитку ЗСУ на 2006 – 2011 роки, а також оцінюванню поточного стану і перспектив участі українського миротворчого персоналу в операціях під проводом НАТО.

У ході засідання Військового комітету НАТО з країнами-контрибуторами операції Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані його учасники планують обговорити результати та перспективи проведення цієї операції Альянсу.

По завершенні засідання С.КИРИЧЕНКО планує провести робочу зустріч з верховним головнокомандувачем Стратегічного командування НАТО з трансформації генералом Джеймсом МАТТІСОМ, а також зі своїми колегами з Туреччини, Данії, Канади і Румунії.

Також у Брюсселі заплановано робочі зустрічі С.КИРИЧЕНКА з головою Військового комітету НАТО адміралом Джампаоло Ді ПАОЛА і головою Військового комітету Європейського Союзу генералом Анрі БЕНТЕЖЕА.