Ющенко зустрічатиме Галонен

Київ. 5 травня. УНІАН. 13 травня в Києві відбудеться зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА та Президента Фінляндії Тар`ї ГАЛОНЕН.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, планується, що під час переговорів сторони обговорять двосторонню співпрацю наших країн, європейську та євроатлантичну інтеграцію України, широке коло міжнародних питань тощо.

Також 13 травня планується участь глав обох держав в українсько-фінському бізнес-форумі.

Крім того, у той же день президенти України та Фінляндії вшанують пам`ять жертв Голодомору 1932-1933 років.

Т.ГАЛОНЕН 12-14 травня перебуватиме в Україні з офіційним візитом на запрошення української сторони. Метою візиту є поглиблення двостороннього співробітництва наших країн у сферах взаємного першочергового інтересу - економіці, енергетиці, інвестиційній галузі, культурно-гуманітарному співробітництві. Окрему увагу сторони також приділять забезпеченню активної підтримки Фінляндією євроінтеграційних прагнень України.