Ющенко поїде на самміт ”Східного партнерства”
16:06, 05 травня 2009Новини ЄС
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Повідомили у прес-службі
Київ. 5 травня. УНІАН. У четвер, 7 травня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочий візит до Чеської Республіки.
У Празі глава держави візьме участь в установчому саміті зовнішньополітичної ініціативи Європейського Союзу «Східне партнерство», повідомили УНІАН у прес-службі Президента.
Візит відбудеться на запрошення прем`єр-міністра Чехії.
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