Меркель і Саркозі проти розширення ЄС

Київ. 11 травня, УНІАН. Канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ і Президент Франції Ніколя САРКОЗІ знову виступили проти розширення Європейського Союзу, зокрема за рахунок Туреччини.

Як передає Lenta.ru, виступаючи 10 травня перед активістами молодіжного відділення Християнсько-демократичного союзу (ХДС) в Берліні, А.МЕРКЕЛЬ зазначила, що немає сенсу постійно розширювати ЄС, якщо таке зростання не дасть змогу Союзу нормально функціонувати. На її думку, Туреччині слід запропонувати привілейоване партнерство з Євросоюзом, але не повноцінне членство в альянсі.

У свою чергу Н.САРКОЗІ заявив газеті Bild am Sonntag, що ”нам потрібна добре організована Європа”. ”Це означає, що ми не можемо розширюватися безмежно. Ми не повинні давати порожніх обіцянок Туреччині”, - пояснив французький лідер.

Як альтернатива Н.САРКОЗІ запропонував створити з Туреччиною об`єднану економічну зону. Він додав, що такий же підхід може сприяти зближенню Євросоюзу і Росії.

Як повідомлялося, Туреччина розпочала переговори про вступ до ЄС у 2005 році, незважаючи на заперечення з боку Німеччини і Франції. Проте, жодна з цих країн не заблокувала початок переговорів.