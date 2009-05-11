У Польщі зменшився рівень безробіття

Варшава. 11 травня. УНІАН. Рівень безробіття у Польщі в квітні зменшився до 11% із 11,2% у березні завдяки збільшенню кількості людей, які працевлаштувалися на сезонні роботи.

Як повідомляє Polska, в минулому місяці роботу знайшли майже 30 тис. поляків із 1,758 млн. зареєстрованих в країні безробітних.

Видання зауважує, що поляки знайшли в основному роботу на будівництві, в сільському та лісовому господарстві.

Крім того, місцеві центри зайнятості отримали врешті кошти від Фонду праці, які направили на організацію курсів підвищення кваліфікацій, завдяки чому частині безробітних теж вдалося знайти роботу.

Polska відзначила, що квітневі дані є оптимістичними після кількох місяців постійного та значного зростання безробіття в країні, яке в грудні минулого року становило лише 9,5%.

«Це справді дуже добра новина, бо означає, що працедавці не звільняють людей... очікують покращення економічної ситуації», - зазначила експерт з ринку праці Лудзького університету Ельжбета КРИНЬСЬКА.

Позитивним фактором також називають зменшення кількості безробітних, котрі довгий час не можуть знайти роботу: їх кількість зменшилась на 10% - до 65%.

Міністр праці Польщі Йоланта ФЕДАК вважає, що квітневі дані дозволяють робити прогнози, що рівень безробіття в поточному році становитиме близько 11%.

Між тим частина експертів вважає занадто оптимістичним такий прогноз, вважаючи, що безробіття не буде зростати до жовтня завдяки сезонним роботам, після чого знову частина поляків втратить роботу.

Таким чином, безробіття в 2009 році може скласти 12-13% в порівнянні з 9% в минулому році.

Довідка УНІАН. У листопаді минулого року польський уряд зарезервував 1,85 млрд. дол. на боротьбу з безробіттям в країні через економічну кризу, що вдвічі більше середніх показників минулих років.

Уряд також планує зменшувати безробіття шляхом збільшення державних замовлень на будівництво об’єктів інфраструктури, на які Польща до 2013 року в рамках допоміжних програм Євросоюзу може отримати понад 2 млрд. доларів.

Безробіття у Польщі було дуже високим до вступу країни в Європейський Союз в 2004 році, після чого завдяки відкриттю ринків праці інших країн ЄС воно почало різко скорочуватись.

У 2004 році безробіття в країні становило 20%.