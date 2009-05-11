У Грузії розпочалися навчання НАТО

Москва. 11 травня. УНІАН. На військовій базі Вазіані в Грузії пройшла офіційна церемонія початку багатонаціональних навчань НАТО.

Як повідомляє «Грузія Online», на церемонії був присутній міністр оборони Грузії Давид СІХАРУЛІДЗЕ.

”Ці навчання сприятимуть підвищенню ефективності участі Грузії в системі міжнародної безпеки”, - сказав міністр і побажав успіхів учасникам навчань.

”Не дивлячись на військову агресію проти Грузії в серпні минулого року, необхідно продовжити реформи в системі оборони країни. Дуже важливо захищати територію Грузії. Дуже важлива також наша участь в інших миротворчих операціях”, - сказав він.

До початку церемонії у Вазіані відбулася спеціальна прес-конференція, на якій йшлося про важливість цих навчань.

Як заявили представники Альянсу, їм не зрозуміла позиція Росії відносно навчань. За їхніми словами, НАТО продовжить відносини з Росією, проте це не вплине на відносини між НАТО і Грузією.

Військові навчання НАТО завершаться 3 червня.

Як повідомляв УНІАН, п`ятеро офіцерів Збройних сил України візьмуть участь в навчаннях НАТО в Грузії.

За словами офіцера Управління прес-служби Міноборони Костянтина САДІЛОВА, українські військовослужбовці перебуватимуть у Грузії як військовий штабний персонал, без зброї, і тому рішення Верховної Ради для такого формату участі в навчаннях не потрібно.

Навчання НАТО Cooperative Lancer/Cooperative Longbow-2009” проводяться в рамках програми Альянсу ”Партнерство заради миру”. У навчаннях візьме участь більше тисячі військовослужбовців із близько 15 країн-членів і партнерів НАТО.

Рішення про проведення навчань в Грузії Альянсом було ухвалено рік тому. Постійний представник РФ в НАТО Дмитро РОГОЗІН раніше попереджав, що Росія може вийти з переговорного процесу на високому рівні через плани Альянсу провести військові навчання в Грузії.