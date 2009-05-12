Сербія не пустить Косово до Ради Європи

Київ. 12 травня. УНІАН. Сербія вестиме активну роботу в Раді Європи (РЄ), щоб не допустити навіть прийому заявки від краю Косово на вступ до цієї організації.

Як повідомляє РІА «Новости», про це йдеться в поширеній в Белграді заяві міністра закордонних справ Сербії Вука ЄРЕМІЧА. У вівторок В.ЄРЕМІЧ перебуває в Мадриді на міністерській сесії Комітету міністрів РЄ.

”Рада Європи - організація, до якої входять лише суверенні й міжнародно визнані держави, а Косово такою не є”, - наголосив В.ЄРЕМІЧ.

Заява сербського міністра пролунала на фоні запрошення Пріштіні, що надійшло 9 травня, приєднатися Косово до Міжнародного валютного фонду. МВФ став першою великою міжнародною організацією, що заявила про готовність прийняти до своїх лав самопроголошену республіку.

Албанська влада Косово за підтримки США і провідних країн ЄС в односторонньому порядку проголосили незалежність від Сербії 17 лютого 2008 року. Белград, як і Москва, виступили категорично проти цього кроку, заявивши про те, що він порушує норми міжнародного права, зокрема, резолюцію 1244 РБ ООН від 1999 року, що закріплює територіальну цілісність Сербії. На даний момент незалежний статус Косово визнали 58 держав.