Ющенко вірить, що політнестабільність не впливає на відносини з ЄС

Київ. 12 травня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що на інтенсифікацію відносин між Україною та Європейським Союзом не впливає політична нестабільність всередині України.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це В.ЮЩЕНКО сказав в інтерв`ю телеканалу «1+1».

В.ЮЩЕНКО назвав надзвичайно успішним розвиток відносин з Євросоюзом в останні чотири роки.

Коментуючи ініціативу Європейського Союзу «Східне партнерство», В.ЮЩЕНКО оцінив підсумки установчого саміту у Чехії як виключно позитивні.

«Великою перемогою є те, що у декларацію потрапила як глобальна мета такої політики - політична асоціація і економічна інтеграція країн Східної Європи, у тому числі України, до Європейського Союзу», - сказав він.

Інтерв`ю В.ЮЩЕНКА вийде сьогодні у вечірньому випуску новин «ТСН».