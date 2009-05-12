Президент Фінляндії відвідає Україну

Київ. 12 травня. УНІАН. 12-14 травня в Україні з офіційним візитом перебуватиме Президент Фінляндії Тар`ї ГАЛОНЕН.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила прес-секретар Президента України Ірина ВАННИКОВА.

Вона зазначила, що це перший візит в Україну глави Фінської держави. Метою візиту є поглиблення співробітництва в сфері енергетики, інвестиційній сфері, в питаннях культури.

Згідно з програмою візиту, 13 травня відбудуться переговори між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і Т.ГАЛОНЕН, в ході яких планується обговорити питання двосторонньої співпраці, а також європейської та євроатлантичної інтеграції України.

В той же день президенти двох країн візьмуть участь у бізнес-форумі, за результатами якого очікується активізація вкладення фінських інвестицій в українську економіку.