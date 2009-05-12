Хандогій - за посилення співпраці Ради Європи з ЄС

Київ. 12 травня. УНІАН. Т.в.о. міністра закордонних справ України Володимир ХАНДОГІЙ висловився за інтенсифікацію співробітництва Ради Європи з Європейським Союзом, особливо у сфері прав людини, верховенства права та сприяння людським контактам.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, у виступі на 119-му засіданні міністрів закордонних справ країн-членів Ради Європи, яке проходить у Мадриді, глава делегації України наголосив на провідній ролі Ради Європи у просуванні демократії, прав людини та верховенства права на континенті, відзначив досягнення Ради Європи у сфері формування правових стандартів та захисту прав людини за 60 років існування, а також підтримав необхідність гарантування ефективності Європейського суду з прав людини у довгостроковій перспективі.

В.ХАНДОГІЙ також взяв участь у Конференції країн-учасниць Європейської конвенції з прав людини, на якій було ухвалено рішення про механізм тимчасового застосування окремих положень Протоколу № 14 до конвенції, та у Перших консультаціях країн-учасниць Конвенції Ради Європи про попередження тероризму.