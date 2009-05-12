Східному партнерству потрібен робочий орган

Київ. 12 травня. УНІАН. У Секретаріаті Президента України вважають за доцільне створити робочий орган ініціативи «Східне партнерство».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК.

«Я вважаю, що було б доцільно створити робочий орган, який би займався питаннями щоденного обслуговування цієї ініціативи», - сказав він.

За словами А.ГОНЧАРУКА, у цьому органі могли б працювати відповідальні люди, які б займалися веденням переписки та курирували відповідні проекти і програми.