Україна приєднається до програми ЄС з досліджень
17:56, 12 травня 2009Новини ЄС
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Ющенко утворив делегацію
Київ. 12 травня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО утворив делегацію України на переговори з Європейською Комісією щодо участі України у Сьомій рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень і технологічного розвитку.
Текст відповідного указу розміщено на сайті глави держави.
Очолить делегацію міністр освіти і науки України Іван ВАКАРЧУК.
До складу делегації, серед інших, увійшли заступник міністра освіти і науки Максим СТРІХА (заступник голови делегації), заступник міністра фінансів Андрій КРАВЕЦЬ, голова Державного комітету інформатизації України Ігор РУБАН.
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