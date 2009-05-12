Україна приєднається до програми ЄС з досліджень

Київ. 12 травня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО утворив делегацію України на переговори з Європейською Комісією щодо участі України у Сьомій рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень і технологічного розвитку.

Текст відповідного указу розміщено на сайті глави держави.

Очолить делегацію міністр освіти і науки України Іван ВАКАРЧУК.

До складу делегації, серед інших, увійшли заступник міністра освіти і науки Максим СТРІХА (заступник голови делегації), заступник міністра фінансів Андрій КРАВЕЦЬ, голова Державного комітету інформатизації України Ігор РУБАН.