Україна пропонує Ірландії скасувати візовий режим

Київ. 12 травня. УНІАН. Україна звернулася до Ірландії щодо започаткування діалогу про введення безвізового режиму для українців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, про це йшлося на зустрічі першого заступника міністра закордонних справ України Володимира ХАНДОГІЯ з державним міністром у європейських справах Ірландії Діком РОУЧЕМ. Зустріч відбулась у рамках 119-го засідання Комітету міністрів Ради Європи сьогодні в Мадриді.

В.ХАНДОГІЙ наголосив на необхідності скорішого проведення переговорів стосовно укладення двосторонньої угоди про спрощення оформлення віз, а також започаткування діалогу щодо запровадження безвізового режиму поїздок до Ірландії для громадян України.

Сторони погодилися з необхідністю активізації переговорів щодо Угоди між Україною та Ірландією про уникнення подвійного оподаткування. Було також відзначено зацікавленість у подальшому взаємовигідному розвитку двосторонніх відносин і наголошено на необхідності активізації динаміки контактів на вищому рівні. У ході розмови окремо також було обговорено питання співробітництва в торговельно-економічній та культурно-гуманітарній сферах.

В.ХАНДОГІЙ висловив сподівання щодо активної участі Ірландії в конкретних програмах співробітництва з Україною в рамках ініціативи «Східне партнерство», а також продовження дії проекту щодо реформування державної служби України у відповідності зі стандартами ЄС.