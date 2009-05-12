Україна та Польща відкриють новий пункт пропуску на кордоні

Ужгород. 12 травня. УНІАН. Україна проситиме Польщу пришвидшити підписання документів про відкриття першого на українсько-польському кордоні в Закарпатській області пункту пропуску.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Управлінні інформації та зв’язків із громадськістю Закарпатської облдержадміністрації.

Повідомляється, що сьогодні в Закарпатській області відбулася виїзна нарада української частини Комісії з питань пунктів пропуску та прикордонної інфраструктури щодо відкриття нового пункту пропуску «Лубня-Волосате» на українсько-польському кордоні. У роботі комісії з української сторони взяли участь голова Закарпатської облдержадміністрації Олег ГАВАШІ, голова обласної ради Михайло КІЧКОВСЬКИЙ, а також представники Державної митної служби, Міністерства закордонних справ, Міністерства транспорту та зв’язку, Федерації футболу України, Координаційного бюро з питань підготовки та проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року, Державної служби автомобільних доріг України.

За інформацією управління, під час наради О.ГАВАШІ повідомив, що на території Закарпатської області нині розташовані 18 пунктів переходу України з Румунією, Угорщиною та Словаччиною, жодного немає лише з Польщею.

«Тому відкриття пункту пропуску на польсько-українському кордоні є доцільним і сприятиме розширенню зовнішньоекономічних зв’язків, культурних і туристичних контактів між прикордонними регіонами України та Польщі», - зауважив голова ОДА.

Як зазначають в управлінні, Закарпатська область та Підкарпатське воєводство Польщі мають спільне історичне минуле, і майбутня співпраця пов’язана з розвитком транскордонного співробітництва, місцевих ремесел та промислів. Прикордонні регіони вже здійснили низку заходів у цьому напрямку: підписано угоду про транскордонне співробітництво між Закарпатською областю і Підкарпатським воєводством, двічі проведено Дні добросусідства, стали регулярними контакти членів польського товариства і недільної школи з польськими колегами, викладачі закарпатських вишів запрошуються до Польщі та інші.

Саме з огляду на все це сьогодні під час наради було прийнято рішення звернутися до польської сторони з проханням пришвидшити підписання необхідних документів щодо відкриття пункту пропуску. Це питання також запропоновано винести на розгляд міжурядової українсько-польської комісії.

Крім того, на думку членів комісії, слід рекомендувати включення питання про відкриття пункту пропуску «Лубня-Волосате» до Програми підготовки України до Євро-2012, адже, за попередніми підрахунками, понад 60% вболівальників, які їхатимуть на матчі з Європи, перетинатимуть саме Закарпатську область.