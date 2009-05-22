Пропозиці РФ про енергобезпеку слід розглядати в рамках Енергохартії

Москва. 22 травня. УНІАН. Пропозиції Росії в області забезпечення енергобезпеки слід розглядати в рамках Енергетичної хартії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це Президент Європейської комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ сказав сьогодні на прес-конференції в Хабаровську за підсумками саміту Росія-ЄС.

«Я вітаю ідею пана МЕДВЕДЄВА щодо актуалізації Енергетичної хартії, ідеї, які були висловлені паном МЕДВЕДЄВИМ щодо нових правил В області енергетики. Ми вважаємо, що ряд цих ідей вельми корисний, і їх необхідно обговорити в рамках процесу огляду Енергетичної хартії», - сказав Ж.БАРРОЗУ.

Він зазначив, що під час переговорів також йшлося про новий всеохоплюючий договір, де повинні міститися і принципи Енергетичної хартії.

У свою чергу, Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підкреслив, що питання енергетичної безпеки – це ключовий момент співпраці РФ і ЄС.

«Йдеться про створення сучасної системи, що підтримує таку енергетичну безпеку», - сказав він.

Д.МЕДВЕДЄВ підкреслив, що Росія не є учасником Енергетичної хартії, і не збирається брати участь в ній у діючій редакції.

«Росія не є учасником договору до Енергетичної хартії, і ним не користуватиметься, про що також були зроблені відповідні міжнародні повідомлення. Але це не означає, що ми вважаємо все, що було зроблене, у тому числі і в рамках процесу Енергетичної хартії, шкідливим», - сказав він.

За його словами, хартію потрібно використовувати для створення більш ефективних енергетичних інструментів, зокрема, шляхом підготовки або нової окремої угоди або підготовки нової версії Енергетичної хартії.

Як повідомляв УНІАН, раніше Д.МЕДВЕДЄВ виступив з ініціативою створити нову правову базу в області забезпечення енергобезпеки в Європі, оскільки, на думку РФ, Енергетична хартія не гарантує безпеки поставок енергоресурсів. Д.МЕДВЕДЄВ вважає, що новий документ повинен відображати інтереси країн-постачальників, транзитерів і споживачів енергоресурсів.