Ющенко здійснить офіційний візит до Ватикану
14:20, 25 травня 2009Новини ЄС
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Візит заплановано на 1 червня
Київ. 25 травня. УНІАН. 1 червня відбудеться офіційний візит Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Ватикану.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на брифінгу прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.
Планується, що в ході візиту відбудеться аудієнція глави Української держави у Папи Римського Бенедикта XVI, а також зустріч з державним секретарем Ватикану.
Також програмою візиту передбачається зустріч Президента України зі студентами та семінаристами Української папської колегії – провідного і найстарішого навчального закладу Української греко-католицької церкви у Римі.
Крім цього, В.ЮЩЕНКО у Ватикані відвідає могилу Папи Римського Іоанна Павла II у гротах Собору Святого Петра.
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