Консульство Польщі у Львові почне прийом документів на малий прикордонний рух

Київ. 25 травня. УНІАН. Генеральне консульство Республіки Польща у Львові 4-5 червня планує розпочати прийом документів від учасників малого прикордонного руху, хоча остаточні погодження до установи ще не надійшли.

Про це повідомив секретар Львівської міської ради Володимир КВУРТ, передає “Німецька хвиля”.

Водночас він підготував офіційного листа, в якому просить Генконсульство РП у Львові повідомити про умови видачі посвідчення учасника малого прикордонного руху з переліком усіх необхідних для цього документів. Як пояснив В.КВУРТ: «У нас часто буває, що адміністрування дещо може відрізнятися від того, що було прописано великою угодою».

З огляду на це, чиновник припускає, що рух на самому кордоні розпочнеться дещо пізніше.

Як повідомляв УНІАН, Україна підписала угоду про малий прикордонний рух з Польщею 28 березня 2008 року. Ця угода включала в прикордонну зону понад 1,5 тис. населених пунктів України. За оцінками МЗС Польщі, у цій зоні проживають близько 1,5 млн. українців, які отримали право відвідувати Польщу без віз.

Проте Єврокомісія висловила свої зауваження до угоди про малий прикордонний рух між Україною та Польщею. Вона вимагала зменшити ширину прикордонної зони з 50 до 30 км і скасувати обов`язкове медичне страхування, передбачене цією угодою.

У грудні 2008 року Україна та Польща підписали протокол до угоди про малий прикордонний рух щодо зменшення прикордонної смуги з 50 до 30 кілометрів.

18 травня речник Міністерства закордонних справ України Василь КИРИЛИЧ висловив сподівання, що угода про малий прикордонний рух з Польщею набуде чинності наприкінці травня – початку червня 2009 року. В.КИРИЛИЧ повідомив, що зазначена угода була схвалена обома палатами польського парламенту, після чого 4 травня був опублікований закон Республіки Польща про ратифікацію цієї угоди.