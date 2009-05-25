”Молочники” протестують в Брюсселі (фоторепортаж)

Близько двох тисяч виробників молока протестують в Брюсселі проти низьких цін

Брюссель. 25 травня. УНІАН. Близько двох тисяч виробників молока протестують в Брюсселі проти низьких цін.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, близько 900 фермерів зібралися з ранку на одному із залізничних вокзалів міста – “Брюссель-Північний”, після чого пройшли ходою до Європейського кварталу міста та розташувалися поблизу будинку Ради ЄС, де якраз сьогодні проходить засідання Раді мністрів з питань сільського господарства та рибальства ЄС.

Крім того, сотні тракторів розташувалися вздовж одного із заїздів до Брюсселю вздовж вулиці Тервюрен.

Фермери пропонують міністрам ЄС зменшити квоти на виробництво молока на 2009-2010 маркетинговий рік на 5% з тим, щоб зменшення пропозиції на ринку, могло б посприяти зростанню її ціни, яка значно впала протягом кількох останніх місяців.

Як повідомляв УНІАН, на 2007-2008 маркетинговий рік обсяг квот становив 139,6 млн. тонн. на постачання молока на молокопереробні підприємства та 3,4 млн. тонн - на прямий продаж споживачам.

18 березня 2008 року Рада міністрів з питань сільського господарства та рибальства ЄС кваліфікованою більшістю схвалила підвищення квот на виробництво молока на 2% з 1 квітня 2008 року.

Восени 2008 року було схвалено зміни до сільськогосподарської політики ЄС, відповідно до яких з 2009 року квоти на виробництво молока мають збільшуватися щорічно на 1% до їх повної ліквідації з 2015 року.