ЄС запроваджує ”блакитну карту”

Брюссель. 25 травня. УНІАН. Рада міністрів з питань сільського господарства та рибальства ЄС схвалила запровадження “блакитної картки” для висококваліфікованих мігрантів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, це рішення було схвалено сьогодні на засіданні Ради без обговорення.

Згідно з рішенням, так звана “блакитна картка” буде видаватися за єдиними критеріями на термін від 1 до 4-х років з можливістю її поновлення. Крім того, “блакитні картки” можуть видаватися і на менший термін – від 3-х місяців.

Власник “блакитної картки” зможе переїхати в пошуках роботи до іншої країни-члена ЄС лише після того, як провів не менше 18-ти місяців в країні, в якій він отримав “блакитну картку”.

“Блакитна картка” дає право на рівне ставлення в області умов роботи, свободи зібрань, освіти та визнання кваліфікації, в області соціальної безпеки та пенсійного забезпечення, доступі до товарів та послуг.

Країни-члени ЄС мають імплементувати положення Директиви про “блакитну картку” протягом двох років.

Як повідомляв УНІАН,. Європарламент підтримав запровадження “блакитної карти” для висококваліфікованих мігрантів 21 листопада 2008 року.

14 грудня 2007 року Європейська Рада (самміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) схвалила, в цілому, пропозицію Єврокомісію про запровадження “блакитної карти”.

23 жовтня 2007 року Єврокомісія схвалила проект Директиви Євросоюзу щодо допуску висококваліфікованих мігрантів в ЄС та створення європейської “блакитної карти”.

Директива передбачає, що у випадку допуску висококваліфікованого вихідця з третіх країн, він отримує спеціальний дозвіл на проживання та роботу – “блакитну карту”, яка надає цій особі серію соціально-економічних прав та сприятливі умови для об’єднання родин. Крім того, ця карта передбачає спрощений доступ до європейського ринку праці.