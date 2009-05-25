ЄС закликає КНДР відмовитися від ядерної зброї

Брюссель. 25 травня. УНІАН. ЄС засудив проведення Кореєю ядерних випробувань і закликав утриматися від них у майбутньому.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у заяві чеського головування в Євросоюзі від імені ЄС, текст якої передано УНІАН.

“Такого роду випробування підривають стабільність на Корейському півострові та в регіоні, і загрожують міжнародному миру та безпеці”, - зазначається в заяві.

У документі наголошується, що проведення ядерних випробувань суперечить Резолюції Ради Безпеки ООН та угоди між двома Кореями від 1991 року.

У документі також міститься заклик до влади Корейської народно-демократичної республіки утриматися від такого роду дій та відмовитися від ядерної зброї.

Як повідомлялося, сьогодні КНДР офіційно оголосила про успішне проведення свого другого ядерного випробування.

У Раді безпеки ООН вже повідомили про намір провести екстрене засідання, на якому обговорюватимуться проведені Пхеньяном ядерні випробування.