Україна має долучитися до системи запобігання нелегальній міграції ЄС

Київ. 3 червня. УНІАН. Україна наголошує на необхідності свого залучення до європейської системи запобігання нелегальній міграції та на необхідності запровадження регіональних програм повернення нелегальних мігрантів до держав походження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, про це було заявлено у ході засідання міністрів юстиції та внутрішніх справ у форматі Україна-Трійка ЄС, що відбувається сьогодні у Люксембурзі.

Зокрема, керівник делегації, міністр юстиції України Микола ОНІЩУК поінформував європейську сторону про те, що щороку органи Державної прикордонної служби виявляють близько 30 тисяч незаконних мігрантів. Зокрема, протягом минулого року 3257 осіб було затримано за незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону, 1530 осіб – за порушення правил перебування в Україні, 29401 іноземцю – потенційному незаконному мігранту - було відмовлено у пропуску через державний кордон. Крім того, Держприкордонслужбою було прийнято рішень про видворення 3618 іноземців-правопорушників, у тому числі 713 осіб з країн міграційного ризику.

Ці дані, на думку М.ОНІЩУКА, свідчать про необхідність поглиблення розвитку системи ефективного і всебічного управління спільними кордонами.

Українська сторона також наголосила на важливості запровадження спільного прикордонно-митного контролю у пунктах пропуску через спільні кордони України та країн Європейського Союзу.

У ході засідання Україна поінформувала європейську сторону про здійснені українською стороною кроки щодо удосконалення національного законодавства у сфері міграції та притулку, а також вирішення питання щодо розбудови інфраструктури для утримання нелегальних мігрантів.

Поінформовано про заходи, які вживаються Україною з метою забезпечення належного виконання Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб, зокрема про побудову нових пунктів тимчасового утримання.

Також, у ході засідання ЄС було поінформовано про кроки, вжиті українською стороною з метою вдосконалення інституційного забезпечення міграційної політики.