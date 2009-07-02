ЄС може допомогти в облаштуванні кримських татар

12:48, 02 липня 2009
Новини ЄС
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Переконані у Меджлисі

Брюссель. 2 липня. УНІАН. Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефат ЧУБАРОВ сподівається на допомогу ЄС в розв’язанні політико-правових проблем кримських татар.

Про це він заявив сьогодні в розмові з власним кореспондентом УНІАН в Брюсселі.

“Український політикум сьогодні, в цілому, не готовий вирішувати політико-правові аспекти облаштування кримських татар. І тут певний внесок могли б зробити європейські інституції, зокрема, через залучення відповідних фахівців”, - сказав Р.ЧУБАРОВ.

Сьогодні заступник голови меджлісу вже провів зустріч з депутатом Європарламенту Чарльзом ТАННОКОМ (група народних партій, Великобританія), а у другій половині дня виступить на засіданні Європейського політичного центру на тему розвитку Криму.

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