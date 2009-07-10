На Кіпрі заборонять куріння на роботі та в барах

Київ. 10 липня. УНІАН. Парламент Кіпру проголосував за заборону куріння на робочому місці, а також у барах, ресторанах і нічних клубах, передає «Франс Пресс».

Обмеження на куріння вводяться з 1 січня 2010 року.

У роботодавців, а також у власників підприємств громадського харчування і розважальних закладів буде кілька місяців, щоб підготуватися до введення заборони на куріння. Зокрема, згідно із законом, в офісах мають з`явитися спеціальні кімнати для куріння, утім при цьому створення приміщень для курців усередині ресторанів не допускається.

За порушення закону стягується штраф близько 2 тисяч євро. Тим часом, власники барів і ресторанів уже оголосили про намір оскаржити закон у суді, оскільки він, на їхню думку, негативно позначиться на їх бізнесі.

Як уточнює AFP, на Кіпрі курять менше, ніж у середньому в Євросоюзі - близько 29% кіпріотів вважають себе курцями, тоді як в ЄС ця цифра становить 31%. Згідно з опитуваннями громадської думки, більшість жителів острова вітають заборону на куріння в громадських місцях, оскільки вони, за статистикою, більше за інших жителів Євросоюзу, піддаються пасивному курінню, зазначає «Лента.ру».