Єврокомісія вирішить, як краще використовувати радіочастоти

Брюссель. 10 липня. УНІАН. Єврокомісія вивчить, як краще використати радіочастоти, що вивільняться при переході від аналогового до цифрового телемовлення.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідні консультації розпочалися сьогодні і триватимуть до 4 вересня.

“Дивіденди від “цифри” приходять в критичний момент, коли ми хочемо поєднати всі частини Європи швидкісними широкополосними безпровідними послугами”, - заявила з цього приводу комісар ЄС з питань інформаційного суспільства та медіа Віванн РЕДІНГ.

За оцінками Єврокомісії, вигоди від переходу від аналогового до цифрового телевізійного мовлення становитимуть від 20 до 50 млн. євро до 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, до 2012 року всі країни-члени ЄС мають перейти до цифрового мовлення. На сьогодні повністю від аналогового мовлення відмовилися Німеччина, Фінляндія, Люксембург, Швеція, Нідерланди та фламандська частина Бельгії, а також більша частина Австрії.