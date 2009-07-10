Єврокомісія збільшила допомогу країнам Середземномор`я

Брюссель. 10 липня. УНІАН. Єврокомісія збільшить на 72 млн. євро підтримку проектам в рамках Союзу для Середземномор’я.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, ці гроші будуть виділені протягом 2009-2010 років на проекти, визначені пріоритетними, такі як очищення Середземного моря, створення морських та сухопутних автобанів та переправ, розвиток альтернативних джерел енергетики, вища освіта, дослідження, підтримка інвестицій в бізнес.

Таким чином, загальний бюджет, передбачений на ці цілі з липня 2008 року, становитиме 90 млн. євро.

Як повідомляв УНІАН, Союз для Середземномор’я був офіційно започаткований 1 липня 2008 року, як нова програма ЄС у співпраці з південними сусідами ЄС, країнами, що належать до Середземноморського регіону. Союз для Середземномор’я крім посилення політичної співпраці, також передбачає здійснення за рахунок підтримки ЄС та залучення інвесторів ряду конкретних проектів, спрямованих на розвиток регіону.