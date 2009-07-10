Бюджет ЄС на 2010 рік пройшов перше читання

Брюссель. 10 липня. УНІАН. Рада міністрів з питань економіки та фінансів ЄС схвалила проект бюджету на 2010 рік.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено сьогодні на засіданні Ради.

Проект бюджету передбачає встановити загальні зобов’язання щодо асигнувань (зобов’язання на здійснення видатків протягом одного чи кількох років, які потім покриваються конкретними виплачуваними асигнуваннями кожного року – УНІАН) в сумі 137,9 млрд. євро, що на 3,06% більше 2009 року, та зобов’язаннями щодо виплати асигнувань в сумі 120,5 млрд. євро, що на 3,81% більше, ніж в 2009 році.

Проект бюджету не включає у себе другу частину витрат в рамках Європейського плану стимулювання економіки, які мають становити в 2010 році 2,4 млрд. євро, оскільки Рада ЄС та Європарламент домовилися забезпечити ці виплати через окремі компенсаційні механізми.

Крім того, проект бюджету не бере до уваги видатки, що можуть виникнути у випадку набуття чинності Лісабонською угодою.

Після сьогоднішнього схвалення Радою ЄС, проект бюджету на 2010 рік буде направлений до Європарламенту на друге читання.