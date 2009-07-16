Президент Європарламенту закликає РФ розслідувати вбивство правозахисниці

Брюссель. 16 липня. УНІАН. Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК закликає владу Росії розслідувати вбивство правозахисниці Наталії Естемірової.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у заяві Президента Європарламенту, текст якої передано УНІАН.

“”Ми в Європарламенті цінили її роботу в сфері прав людини, сприянні демократичній відповідальності та імплементації верховенства права. Ми закликаємо владу Російської Федерації розпочати глибоке розслідування обставин її смерті, і провести його так, щоб привести до відповідальності винних в цій трагічній смерті”, - зазначається у коментарі Є.БУЗЕКА.

Як повідомляв УНІАН, тіло Н.Естемірової було знайдено 15 липня в 100 метрах від федеральної автомобільної дороги “Кавказ” поблизу села Гази-Юрт Назранівського району Інгушетії.

Загибла майже 10 років було однією з провідних співробітників “Меморіалу” на Північному Кавказі. Н.Естемірова – перший лауреат премії ім. Анни Полиіковської (2007), нагороджена премією Швецького парламенту «Право на існування» (2004). В 2005 році група народних партій Європарламенту вручила їй Медаль Роберта Шумана.