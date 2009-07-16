Парламент Ісландії визначиться щодо приєднання до ЄС

Брюссель. 16 липня. УНІАН. Сьогодні парламент Ісландії визначиться щодо можливості приєднання до ЄС.

Як передає AFP, такої згоди було досягнуто 15 липня політичними партіями, представленими у парламенті цієї країни.

У випадку, якщо парламент підтримує пропозицію про вступ до ЄС, уряд Ісландії подасть заявку на вступ до ЄС і, у випадку, успішного її розгляду, проведе референдум.

“Будемо сподіватися, що результати голосування будуть такими, що цей уряд буде в змозі продовжувати (роботу)”, - цитує агентство прем’єр-міністра Ісландії Йоганну СІГУРДАРДОТТІР.

Як повідомляв УНІАН, після парламентських виборів у квітні цього року новий уряд Ісландії проголосив свій курс на вступ до ЄС та приєднання до зони євро.