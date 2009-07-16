МЗС РФ підготував інструкцію з протидії фальсифікації історії в Європі

Київ. 16 липня. УНІАН. Міністерство закордонних справ Російської Федерації відреагувало на резолюцію ОБСЄ, що прирівняла злочини нацистського і сталінського режимів. Відомство розробило і передало у Державну думу РФ список рекомендацій, згідно з якими депутати можуть підготувати гідну відповідь на документ, ухвалений Парламентською асамблеєю ОБСЄ 3 липня у Вільнюсі. Про це у четвер, 16 липня, пише російська газета ”Ведомости”.

Інструкція для думцев, що надійшла у розпорядження видання, складається з шести пунктів. МЗС, зокрема, закликає Держдуму ”публічно дистанціюватися від резолюцій Парламентської асамблеї ОБСЄ”, використовуючи як інструмент боротьби з фальсифікацією історії можливості російських і зарубіжних ЗМІ.

Також міністерство порадило Думі активізувати міжпарламентські і міжпартійні контакти з національними делегаціями ОБСЄ, з партнерами по ОДКБ і ”представниками політичних партій західних країн, що симпатизують російській позиції” щодо незгоди з точкою зору європейської організації на події часів Другої світової війни.

Більше того, відомство рекомендує Держдумі взяти участь у підготовці резолюції у відповідь, в положеннях якої необхідно підтвердити ”вирішальний внесок СРСР у перемогу над нацизмом”. Подати цей документ передбачається на запланованій на липень 2010 року сесії Парламентської асамблеї в Осло. Як відзначає ”Независимая газета”, список рекомендацій МЗС РФ передано до комітету Держдуми у міжнародних справах - всі депутати можуть ознайомитися з односторінковою інструкцією саме там.

”Ведомости” відзначають, що на пленарному засіданні депутати від фракції КПРФ Сергій ОБУХОВ і Олег КУЛІКОВ виступили з пропозицією припинити членство Росії в ОБСЄ, проте голова Держдуми Борис ГРИЗЛОВ відхилив цю ініціативу. Він наголосив, що 7 липня депутати Держдуми і члени Ради Федерації вже виступили із заявою, що засуджує резолюцію ”Возз`єднання розділеної Європи”.

Документ, автори якого зазначають, що сталінський і гітлерівський режими в однаковій мірі відповідальні за геноцид і злочини проти людства, було запропоновано до ухвалення комітетом ОБСЄ з демократії 1 липня. Через два дні резолюція ”Возз`єднання розділеної Європи” була схвалена у складі ”Вільнюської декларації”, незважаючи на те, що Росія виступила з протестом проти формулювань ОБСЄ. Російська сторона назвала документ ”наругою над історією”.

Довідка УНІАН. 1 липня ц.р. Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію «Возз`єднання розділеної Європи», в якій прирівняла сталінізм до нацизму і закликала до засудження тоталітарних режимів на міжнародному рівні.

Автори резолюції відзначають, що в XX столітті європейські країни постраждали від двох тоталітарних режимів, які несли з собою геноцид і злочини проти людства, - нацистського і сталінського.

Для засудження тоталітаризму ОБСЄ пропонує встановити загальноєвропейський День пам`яті жертв сталінізму і нацизму, який пропонується відзначати щороку 23 серпня, тобто в день підписання Московського пакту в 1939 році. Цим пактом, також відомим в історії як пакт Молотова-Ріббентропа, СРСР і Німеччина розділили Європу і розв`язали Другу Світову війну.