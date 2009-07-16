Південний та Північний потоки диверсифікують постачання газу в ЄС

Брюссель. 16 липня. УНІАН. Комісар ЄС з питань енергетики Андріс ПІБАЛГС вважає, що Північний та Південний потоки посилять диверсифікацію постачань газу до ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

“Ми сподіваємося, що “Північний потік” та “Південний потік” зможуть посилити диверсифікацію постачань газу”, - сказав комісар.

Він також зазначив, що зараз Комісія очікує на висновки щодо можливого впливу “Північного потоку” на навколишнє оточуюче середовище перед тим, як надати дозвіл на його будівництво.

Як повідомляв УНІАН, Південний та Північний потоки – нові проекти газопроводів, які мають забезпечити постачання російського газу напряму з Росії до країн ЄС відповідно по дну Чорного та Балтійського морів.

Ряд країн Балтійського моря висловили стурбованість проектом “Північний потік” через можливість його негативного впливу на екологію Балтики.