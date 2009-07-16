Європа допомагає Україні, щоб не мати проблем з газом

Брюссель. 16 липня. УНІАН. Єврокомісія допомагає Україні розплатитися за газ, щоб не мати проблем з його постачанням.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції комісар ЄС з питань енергетики Андріс ПІБАЛГС.

“Ми знаємо: як тільки буде затримка з платежами (України за газ – УНІАН), одразу ми матимемо проблеми. Тому ми намагаємося допомогти Україні, яка в дуже складній ситуації, своєчасно розраховуватися за газ”, - сказав він.

Комісар також зазначив, що Єврокомісія допомагає Україні у реформуванні газового сектору.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня цього року Росія заявила про можливі проблеми Україні зі своєчасною оплатою спожитого газу. Відповідно до контрактів, укладених “Нафтогазом” та “Газпромом” Україна має платити за спожитий газ до 7-го числа місяця наступного за місяцем, в якій було спожито газ. У випадку затримки з платежами “Газпром” має право вимагати від України передоплату.

У червні Україна звернулася до Росії та країн ЄС з проханням про надання кредиту на 4,2 млрд. дол. для закачування газу до підземних сховищ газу з метою забезпечення надійного транзиту газу до ЄС в зимовий період.

29 червня в Брюсселі відбулися технічні консультації між представниками Єврокомісії, України, Росії та міжнародних фінансових інституцій щодо можливості надання кредиту. Європейська сторона погодилася сприяти в отриманні Україною кредиту в обмін на проведення реформ. Другий раунд консультацій відбудеться 17 липня.