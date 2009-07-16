Єврокомісія закликає РФ забезпечити право на життя правозахисників

Брюссель. 16 липня. УНІАН. Єврокомісія закликає Росію забезпечити безпечну атмосферу для діяльності правозахисників.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявила сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Кріштіан ХУМАНН, коментуючи вбивство в Росії відомої правозахисниці Наталії Естемірової.

“Ми закликаємо Росію здійснити заходи для забезпечення такої атмосфери, в якій правозахисники могли б працювати без побоювання за своє життя та життя своїх близьких”, - сказала вона.

К.ХУМАНН зазначила, що Комісія глибоко шокована цим вбивством, і закликає владу Росії провести належне розслідування та притягнути винних до відповідальності.

Єврокомісія також висловила співчуття рідним, друзям та колегам загиблої.

Як повідомляв УНІАН, тіло Н.Естемірової було знайдено 15 липня в 100 метрах від федеральної автомобільної дороги “Кавказ” поблизу села Гази-Юрт Назранівського району Інгушетії.

Загибла майже 10 років було однією з провідних співробітників “Меморіалу” на Північному Кавказі. Н.Естемірова – перший лауреат премії ім. Анни Полиіковської (2007), нагороджена премією Швецького парламенту «Право на існування» (2004). В 2005 році група народних партій Європарламенту вручила їй Медаль Роберта Шумана.