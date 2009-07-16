Парламент Ісландії висловився за вступ до ЄС
17:54, 16 липня 2009Новини ЄС
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Зявку надішлють до кінця липня
Київ. 16 липня. УНІАН. Парламент Ісландії проголосував за те, щоб уряд країни почав переговори з Європейським Союзом із питання членства.
Про це повідомляє «Газета.ру» з посиланням на Reuters.
За це рішення проголосували 33 депутати, проти - 28. Два депутати утрималися.
Якщо члени Євросоюзу проголосують за те, щоб прийняти Ісландію, то це питання буде виставлено на загальнонаціональний референдум. Заявка на вступ Ісландії до Євросоюзу надійде наприкінці липня.
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