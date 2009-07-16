Швеція критикує візит Медведєва до Осетії

Київ. 16 липня, УНІАН. Головуюча в Євросоюзі Швеція сьогодні піддала критиці поїздку Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА до Південної Осетії.

Як передає РІА «Новости», про це йдеться в поширеній у Брюсселі заяві шведського головування.

”Євросоюз розцінює цей візит як несумісний з принципом територіальної цілісності і висловлює стурбованість відносно того, як це впливе на міжнародні зусилля зі стабілізації у регіоні”, - сказано в заяві.

У документі знову заявляється про тверду підтримку Євросоюзом суверенітету і територіальної цілісності Грузії.

Як повідомлялося, Президент Росії Д.МЕДВЕДЄВ 13 липня здійснив перший візит до Південної Осетії, незалежність якої Москва визнала в 2008 році. Російський лідер пообіцяв подальшу допомогу з боку Росії при відновленні республіки, постраждалої у військовому конфлікті з Грузією в серпні 2008 року.