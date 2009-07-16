Прем`єр Швеції вітає рішення Ісландії вступити до ЄС

Брюссель. 16 липня. УНІАН. Прем’єр-міністр головуючої в ЄС Швеції Фредрік РЕЙНФЕЛЬДТ вітає рішення парламенту Ісландії приєднатися до ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в його заяві, текст якої передано УНІАН.

“Я вітаю рішення парламенту Ісландії подати заявку на членство в ЄС. Заявка буде оцінена відповідно до встановлених Євросоюзом процедур”, - зазначається у заяві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні парламент Ісландії проголосував за те, щоб уряд країни почав переговори з Європейським Союзом із питання членства.

За це рішення проголосували 33 депутати, проти - 28. Два депутати утрималися.

Заявка на вступ Ісландії до Євросоюзу надійде наприкінці липня.