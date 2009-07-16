Єврокомісія задоволена рішенням Ісландії

Брюссель. 16 липня. УНІАН. В Єврокомісії кажуть, що рішення парламенту Ісландії вступити до Євросоюзу свідчить про життєздатність ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в коментарі Єврокомісії, переданому УНІАН.

“Рішення парламенту Ісландії є знаком життєздатності Європейського проекту, і свідчить про надію, яку дає Європа”, - заявив Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ.

Він зазначив, що Ісландія – країна з давніми демократичними традиціями, яка має дуже тісні відносини з ЄС після майже 40 років членства в Європейській організації вільної торгівлі, до якої наразі входять 4 країни.

У свою чергу комісар ЄС з розширення Оллі РЕН також висловив задоволення тим, що ЄС в найближчому майбутньому може розширитися до північно-західних кордонів Європи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні парламент Ісландії проголосував за те, щоб уряд країни почав переговори з Європейським Союзом із питання членства.

За це рішення проголосували 33 депутати, проти - 28. Два депутати утрималися.

Заявка на вступ Ісландії до Євросоюзу надійде наприкінці липня.