У Брюсселі відбудеться презентація Європейського партнерства проти раку

В ході інавгураційної зустрічі, в якій візьмуть участь Президент Єврокомісії Жозе Бар розу та комісар ЄС з питань охорони здоров’я Андрулла Вассіліу, експерти, науковці, організації пацієнтів обговорять шляхи посилення співпраці для протидії хворобі. Започаткування Європейського партнерства проти раку, розрахованого на період з 2009 по 2013 роки, передбачено нещодавно підготовленим Європейською комісією комюніке з цього приводу. Мета партнерства – зменшення розповсюдження раку на 15% до 2020 року.

Дата проведення: 8 вересня 2009 року. Час початку: 09-30.