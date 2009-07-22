Бельгія відзначила національне свято (фоторепортаж)

Брюссель. 22 липня. УНІАН. 21-го липня Бельгія відзначила національне свято – саме в цей день 178 років тому у 1831-му році Бельгія остаточно стала незалежною державою і отримала свого короля Леопольда Сакскобургоцького.

З приводу свята у країні було оголошено вихідний, а центральні вулиці Брюсселя стали пішохідними, адже тут проходили масові народні гуляння та військовий парад, за яким спостерігали близько 120 тис. глядачів на вулицях бельгійської столиці.

Свою участь в святкуванні взяв і Європейський Союз, штаб-квартири основних інституцій якого перебувають в Брюсселі, відкривши “європейське селище”.

А завершився день святковим феєрверком.