Бельгія відзначила національне свято (фоторепортаж)
120 тис. глядачів спостерігали за парадом
Брюссель. 22 липня. УНІАН. 21-го липня Бельгія відзначила національне свято – саме в цей день 178 років тому у 1831-му році Бельгія остаточно стала незалежною державою і отримала свого короля Леопольда Сакскобургоцького.
З приводу свята у країні було оголошено вихідний, а центральні вулиці Брюсселя стали пішохідними, адже тут проходили масові народні гуляння та військовий парад, за яким спостерігали близько 120 тис. глядачів на вулицях бельгійської столиці.
Свою участь в святкуванні взяв і Європейський Союз, штаб-квартири основних інституцій якого перебувають в Брюсселі, відкривши “європейське селище”.
А завершився день святковим феєрверком.
|Поліція – один з учасників свята, і не лише тому, що охороняє громадський спокій, але й напряму бере участь в параді, а також у демонстрації свого технічного оснащення.
|Всі прапори ідуть в гості до нас!
|Радіо “Ностальжі” роздавало всім бажаючим бельгійські прапори зі своєю символікою.
|Кожен підготувався до свята по-своєму: хтось і так, підібравши для цього дня одяг в кольорах національного прапору.
|Ветерани Другої світової прямують до центральних трибун, щоб пройтись перед ними парадним кроком.
|Перед початком параду представник Збройних сил Бельгії роздає глядачам програмки дійства.
|Параду, який розпочався лише о 16-15, дочекалися в спекотний день не всі. Однак служби порятунку працювали чудово.
|А ось і зрештою, королівський оркестр!
|А слідом за ним і сам король Альберт ІІ-ий разом з королевою Фабіолою під уважним оком оорони.
|Король та королева вітають підданих.
|Королівська кінна гвардія. Цікаво, але одразу за кавалерією вулицями міста пройшли притиральні машини, щоб почистити асфальт перед проходом основної частини параду.
|Командуючий парадом генерал-майор Марк Компернол.
|Цього року парад був присвячений 60-річчю НАТО та 175-річчю військової королівської школи. Тому окремо в параді взяли участь бельгійські миротворці, що беруть участь в операціях під егідою НАТО та ООН в усьому світі.
|Королівський оркестр Повітряних сил Бельгії.
|Курсанти військової королівської школи були найчисленнішими учасниками параду.
|Бійці миротворчого контингенту в Косово.
|Не обійшлося і без військової техніки.
|Загалом в параді взяли участь 1700 військових, 85 автомобілів, 13 мотоциклів, один джип, 46 літаків та 8 вертольотів.
|Королівська вулиця в Брюсселі була цього дня пішохідною.
Фото Сергія Воропаєва.
|А серед пішоходів не складно було зустріти ряджених!
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