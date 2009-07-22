Ісландія подасть заявку на членство в ЄС до кінця тижня

Брюссель. 22 липня. УНІАН. Ісландія може подати заявку на членство в ЄС вже у четвер, 23 липня.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив 21 липня міністр закордонних справ головуючої в ЄС Швеції Карл БІЛЬДТ, виступаючи перед членами Комітету з питань закордонних справ Європарламенту.

За його словами, Ісландія має подати офіційну заявку цього тижня, “дуже вірогідно в четвер”.

“Прохання про приєднання Ісландії розглядатиметься, як прохання будь-яких інших країн-кандидатів, навіть якщо на рівні імплементації європейського законодавства ця країна є набагато більш просунутою”, - сказав швецький міністр.

Він також зазначив, що приєднання Ісландії до ЄС дасть можливість Євросоюзу мати прямий доступ до арктичного регіону.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня парламент Ісландії проголосував за те, щоб уряд країни почав переговори з Європейським Союзом із питання членства.

За це рішення проголосували 33 депутати, проти - 28. Два депутати утрималися.

Заявка на вступ Ісландії до Євросоюзу надійде наприкінці липня.