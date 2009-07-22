ЄК пропонує не чіпати поступового скасування квот на молоко

Брюссель. 22 липня. УНІАН. Єврокомісія не збирається відмовлятися від поступового скасування квот на молоко.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявила сьогодні на прес-конференції комісар ЄС з питань сільського господарства та сільського розвитку Маріанн ФІШЕР-БУЛЬ, представляючи комюніке для Європарламенту та Ради Європи щодо ситуації на ринку молока.

“Ми продовжимо використовувати всі заходи, які ми маємо, для стабілізації ринку. Водночас, як чітко було наголошено Європейською Радою (саммітом голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН), ми не згортатимемо політику поступового скасування квот”, - сказала комісар.

Разом з тим, у запропонованому Комюніке міститься ряд заходів для покращення ситуації на ринку молока в ЄС. Так, Комісія запропонувала продовжити на один рік – до кінця 2010 року – надання державної допомоги приватним сховищам масла, продовжити до кінця лютого 2010 року інтервенції на ринку масла та вершків, продовжити відшкодування при експорті молочної продукції та ряд інших заходів.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня цього року лідери ЄС на засіданні Європейської Ради попросили Єврокомісію проаналізувати ситуацію на ринку молока.

Питання ситуації на молочних ринках було обговорено на засіданні Європейської Ради через масові акції протесту фермерів у Брюсселі, які напередодні засідання Ради привезли до Брюсселю близько 700 тракторів, що блокували рух транспорту в центрі бельгійської столиці.

Фермери виступали за зменшення квот на виробництво молока на 2009-2010 маркетинговий рік на 5% з тим, щоб зменшення пропозиції на ринку, могло б посприяти зростанню її ціни, яка значно впала протягом кількох останніх місяців.

На 2007-2008 маркетинговий рік обсяг квот становив 139,6 млн. тонн. на постачання молока на молокопереробні підприємства та 3,4 млн. тонн - на прямий продаж споживачам.

18 березня 2008 року Рада міністрів з питань сільського господарства та рибальства ЄС кваліфікованою більшістю схвалила підвищення квот на виробництво молока на 2% з 1 квітня 2008 року.

Восени 2008 року було схвалено зміни до сільськогосподарської політики ЄС, відповідно до яких з 2009 року квоти на виробництво молока мають збільшуватися щорічно на 1% до їх повної ліквідації з 2015 року.

За даними Єврокомісії з 2007 року до сьогоднішнього дня ціни на 1 літр молока зменшилися в ЄС з 0,30-0,40 євро до 0,21-0,24 євро.