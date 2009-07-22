Єврокомісія схвалила нові вимоги з екодизайну

Брюссель. 22 липня. УНІАН. Євромісія схвалила 4 законодавчих акти в області екодизайну для економії споживання електроенергії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено сьогодні на останньому перед відпусткою засіданні Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, схвалені сьогодні регулювання стосуються електричних моторів, що використовуються в промисловості, котлів для газового опалення, телевізорів та холодильників.

Нові вимоги з екодизайну, схвалені сьогодні Комісією, за подрахунками її експертів, дадуть можливість економити до 2020 року 135 терра-Ватт-годин електроенергії, що відповідає річному обсягу споживанню електрики Швеції та Австрії.