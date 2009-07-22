Єврокомісія хоче посилити боротьбу з хворобою Алцгеймера

Брюссель. 22 липня. УНІАН. Єврокомісія пропонує ряд дій для боротьби з хворобою Алцгеймера.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомили сьогодні на прес-конференції комісари ЄС з питань охорони здоров’я Андрулла ВАССІЛЛІУ та з питань науки і досліджень Янеш ПОТОЧНІК.

Комісари, зокрема, представили схвалене Євро комісією Комюніке для Європарламенту та Ради ЄС.

“Зменшення мозкових спроможностей не є нормальною складовою частиною старіння”, - заявила А.ВАССІЛІУ.

Разом з тим, комісар ЄС зазначила, що на сьогодні в ЄС-27 зареєстровано 7,3 млн. осіб хворих на хворобу Алцгеймера. При цьому, за оцінками експертів, кількість хворих подвоюється кожні 20 років.

“Немає ефективного лікування для цієї хвороби, тому дослідження – ключовий момент в заходах”, - сказав Я.ПОТОЧНІК.

Комюніке передбачає дії в чотирьох основних напрямках: покращення діагностування та раннього попередження хвороби, покращення координації в дослідженнях щодо хвороби, обмін кращою практикою догляду за пацієнтами, а також проведення форумів щодо дотримання прав пацієнтів.

Комісари зазначили, що Комюніке не передбачає додаткового фінансування досліджень, а лише покращення координації.