Єврокомісія пропонує пустити на ринок три види ГМ-кукурудзи

Брюссель. 22 липня. УНІАН. Єврокомісія запропонує Раді ЄС визначитися щодо доступу на ринок трьох генетично-модифікованих видів кукурудзи.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у прес-службі Єврокомісії, відповідне рішення було схвалено сьогодні, після того, як країни-члени ЄС в Постійному комітеті з питань продовольчого ланцюга та здоров’я тварин Єврокомісії не змогли досягнути згоди щодо цих видів кукурудзи.

Йдеться, зокрема, про кукурудзу MON88017, MON89034 та 59122xNK603, які Єврокомісія пропонує дозволити для імпорту та переробки з метою використання у харчування людей та годування тварин.

Єврокомісія зазначає, що отримала позитивну оцінку для цих трьох видів генетично-модифікованої кукурудзи від Європейської адміністрації з продовольчої безпеки.

У випадку, якщо Рада ЄС не зможе визначитися щодо доступу на ринок цих видів кукурудзи, рішення буде повернуто для остаточного розгляду до Єврокомісії.